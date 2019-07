POL-LB: Leonberg: Unbekannter besprüht Hausfassaden; Sindelfingen: Unfall in der Riedmühlestraße; BAB 81/Nufringen: Auffahrunfall; BAB 8/Heimsheim: Fahrrad auf der Autobahn

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Leonberg: Unbekannter besprüht Hausfassaden

Wegen Sachbeschädigung ermittelt das Polizeirevier Leonberg derzeit gegen einen noch unbekannten Täter, der am Dienstag gegen 02.50 Uhr in der Carl-Schmincke-Straße in Leonberg die Fassaden zweier Häuser mit Graffiti besprüht hat. Die Bewohnerin eines Hauses war durch das Sprüh-Geräusch geweckt worden. Als sie durch ein Fenster nach draußen sah, entdeckte sie einen vermutlich Jugendlichen, der im Begriff war, die Hauswand zu besprühen. Schließlich bemerkte auch der Täter die Zeugin, worauf er sich auf ein Fahrrad setzte und davon fuhr. Der Ehemann der Zeugin nahm zunächst die Verfolgung auf, verlor den Unbekannten jedoch aus den Augen. Die hinzugerufenen Polizeibeamten stellten schließlich fest, dass der Jugendliche sechs blaue Buchstabenkombinationen auf den beiden Häusern hinterlassen hatte. Der Großteil konnte jedoch nicht entziffert werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht noch nicht fest. Der Täter soll etwa 16 Jahre alt und 170 cm groß sein. Er war dunkel gekleidet. Zeugen, die weiter Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152/605-0, in Verbindung zu setzen.

Sindelfingen: Unfall in der Riedmühlestraße - Zeugen gesucht

Nach einem Unfall am Montag gegen 18.10 Uhr in der Riedmühlestraße in Sindelfingen sucht das Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031/697-0, Zeugen. Ein 53 Jahre alter Mercedes-Lenker war in Richtung der Hanns-Martin-Schleyer-Straße unterwegs und passierte hierbei eine Ampel auf Höhe einer Parkhausausfahrt. In diesem Moment wollte ein 57 Jahre alter Mann, der ebenfalls einen Mercedes lenkte, aus dem Parkhaus ausfahren und nach links in die Riedmühlestraße abbiegen. Auch die Ausfahrt ist durch eine Ampel geregelt. Im weiteren Verlauf kam es zu einem Zusammenstoß zwischen den zwei Mercedes-Fahrern. Mutmaßlich hatte einer der beiden Männer das für ihn geltende Rotlicht übersehen. Insbesondere werden Verkehrsteilnehmer, die ebenfalls das Parkhaus verlassen wollten, gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Es entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro.

BAB 81/Nufringen: Auffahrunfall im stockenden Verkehr

Zwei leicht verletzte Personen und ein Sachschaden in Höhe von etwa 22.000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Montag gegen 15.45 Uhr zwischen den Anschlussstellen Gärtringen und Herrenberg in Fahrtrichtung Singen ereignete. Im dichten Verkehr übersah ein 24 Jahre alter Ford-Lenker, der auf dem linken Fahrstreifen unterwegs war, dass die Fahrzeuge vor ihm ins Stocken gerieten und fuhr einer 32-jährigen BMW-Fahrerin auf. Beide PKW waren anschließend nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die BMW-Fahrerin und der Ford-Lenker wurden durch den Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Während der Unfallaufnahme und der Reinigungsarbeiten der Fahrbahn, die die Autobahnmeisterei Herrenberg übernahm, mussten die beiden vorhandenen Fahrstreifen bis gegen 18.30 Uhr gesperrt werden. Der ankommende Verkehr wurde über den Standstreifen an der Unfallstelle vorbei geleitet.

BAB 8/Heimsheim: Fahrrad auf der Autobahn - 20.000 Euro Sachschaden

Ein Fahrrad, das vermutlich am frühen Dienstagmorgen von einem Fahrradträger herunterfiel und auf der Bundesautobahn 8 zwischen den Autobahnanschlussstellen Rutesheim und Heimsheim landete, sorgte für einen Sachschaden, der derzeit auf rund 20.000 Euro geschätzt wird. Gegen 05.15 Uhr wurde die Polizei alarmiert, nachdem mehrere Fahrzeuglenker das Fahrrad überfahren hatten. Bei der Verkehrspolizeidirektion Ludwigsburg sind bislang acht Geschädigte bekannt. Weitere Personen, die das Rad ebenfalls überfuhren und deren Fahrzeuge Beschädigungen aufweisen, werden gebeten, sich unter Tel. 0711/6869-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Dies gilt insbesondere auch für den Besitzer des Fahrrads.

