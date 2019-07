Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Korntal-Münchingen: Lkw-Teile ausgebaut und entwendet; B 10/Korntal-Münchingen: Unfall mit Linienbus - Polizei sucht Zeugen

Ludwigsburg (ots)

Korntal-Münchingen: Lkw-Teile ausgebaut und entwendet

Auf einem Betriebsgelände an der Lingwiesenstraße in Münchingen haben unbekannte Täter über das vergangene Wochenende an zehn dort abgestellten MAN-Sattelzugmaschinen jeweils die Getriebesteller fachmännisch ausgebaut und entwendet. Die gestohlenen Teile im Gesamtwert von rund 25.000 Euro wiegen jeweils ca. 12 Kilo und wurden vermutlich über den Zaun zum Esslinger Weg in ein Transportfahrzeug geschafft. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Korntal-Münchingen, Tel. 0711/839902-0, entgegen.

B 10/Korntal-Münchingen: Unfall mit Linienbus - Polizei sucht Zeugen

Am Montag, gegen 16:20 Uhr war der Fahrer eines Linienbusses auf der B 10 zwischen der Abfahrt Münchingen und Schwieberdingen unterwegs. Aufgrund eines vor ihm abbremsenden Fahrzeugs bremste er ebenfalls stark ab. Ein 65-jähriger Fahrgast stürzte dabei und verletzte sich. Er musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Unfallzeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ditzingen, Tel. 07156/4352-0, zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell