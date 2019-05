Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Hindernisse auf der Fahrbahn übersehen

Rutsweiler an der Lauter (ots)

Mit einem Dominoeffekt sind am Mittwochmorgen in der Hauptstraße rund 8.000 Euro Schaden zusammen gekommen. Ein Müllwagen stand mit Blinklicht und sonstigen Signaleinrichtungen erkennbar, arbeitsbedingt auf der Straße. Zwei PKW hatten dahinter verkehrsbedingt angehalten. Eine 20-jährige PKW-Fahrerin registrierte die Hindernisse vor sich zu spät und fuhr auf den hinteren Wagen auf. Der Aufprall war so heftig, dass sie den letzten PKW auf das Fahrzeug davor schob. Am Auto der Unfallverursacherin entstand der größte Schaden. Ihr PKW musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Lauterecken



Telefon: 06382 9110

PILauterecken@Polizei.RLP.de

https://www.polizei.rlp.de/?id=1355



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell