Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Altdorf: Einbrecher lassen hochwertigen Mercedes mitgehen; Gäufelden: etwa 1.000 Liter Dieselkraftstoff gestohlen

Ludwigsburg (ots)

Altdorf: Einbrecher lassen hochwertigen Mercedes mitgehen

Auf einen hochwertigen Mercedes hatten es bislang unbekannte Diebe abgesehen, die zwischen Sonntag 23.30 Uhr und Montag 08.30 Uhr in Altdorf in der Silcherstraße zuschlugen. Die Täter brachen zunächst über die Terrassentür in das Haus ein, vor dem das Fahrzeug stand, stahlen den Zündschlüssel und machten sich anschließend mitsamt dem grauen Mercedes AMG, Typ GLC Coupé S, mit Böblinger Kennzeichen davon. Der Wert des PKW wurde auf etwa 95.000 Euro beziffert. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg, Tel. 07031/13-00, nimmt Hinweise entgegen.

Gäufelden-Nebringen: etwa 1.000 Liter Dieselkraftstoff gestohlen

Mit etwa 1.000 Litern Dieselkraftstoff machten sich noch unbekannte Täter aus dem Staub, die zwischen Freitag 17.00 Uhr und Montag 06.00 Uhr in der Öschelbronner Straße in Nebringen ihr Unwesen trieben. Auf einer Baustelle brachen die Unbekannten die Tankdeckel zweier Bagger auf und schlauchten anschließend den Inhalt der Tanks ab. Die Diebe erbeuteten Diesel im Wert von etwa 1.200 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Gäu, Tel. 07032/95491-0, entgegen.

