Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Remseck am Neckar: Roller gestohlen; Ditzingen: Einbruch in Praxis

Ludwigsburg (ots)

Remseck am Neckar-Aldingen: Roller gestohlen

Zwischen Freitag 13.30 Uhr und Sonntag 15.00 Uhr trieb ein noch unbekannter Dieb in der Mörikestraße in Aldingen sein Unwesen. Der Unbekannte stahl einen schwarzen Roller der Marke Piaggio, der vor einem Haus abgestellt war. Mutmaßlich musste der Täter das Lenkradschloss überwinden, um das Fahrzeug entwenden zu können. Der Wert des Zweirads steht noch nicht fest. Hinweise nimmt das Polizeirevier Kornwestheim, Tel. 07154/1313-0, entgegen.

Ditzingen: Einbruch in Praxis

Zwischen Freitag 16.00 Uhr und Sonntag 09.30 Uhr drang ein noch unbekannter Täter in eine Arztpraxis in der Gartenstraße in Ditzingen ein. Zunächst kletterte der Unbekannte auf einen Balkon des Gebäudes, hebelte anschließend ein Fenster auf und gelangte so in die Praxis. Vermutlich suchte der Einbrecher nach Stehlenswertem und machte sich, nachdem er wohl nicht fündig geworden war, ohne Diebesgut wieder aus dem Staub. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf etwa 150 Euro belaufen. Ein Zusammenhang zu einem weiteren Einbruch in ein Blumengeschäft (wir berichteten) kann nicht ausgeschlossen werden. Das Polizeirevier Ditzingen, Tel. 07156/4352-0, bittet um Hinweise.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell