Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Frau sexuell belästigt; Herrenberg: Rennrad gestohlen; Böblingen: Hakenkreuz eingeritzt

Ludwigsburg (ots)

Herrenberg: Frau sexuell belästigt

In der Goethestraße in Herrenberg hat ein unbekannter Täter in der Nacht zum Sonntag, gegen 01:30 Uhr eine 30-jährige Frau unsittlich berührt. Bei dem Täter handelt es sich um einen etwa 25 bis 30 Jahre alten und ca. 175 cm großen Mann mit kurzen blonden Haaren und einem Dreitagebart. Er trug lange Jeans und ein kurzes, helles T-Shirt. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Herrenberg, Tel. 07032/2708-0, entgegen.

Herrenberg: Rennrad gestohlen

Vom Fahrradständer des Naturfreibades im Längenholz hat ein unbekannter Täter am Samstag zwischen 12:30 und 19:45 Uhr ein mit einem Bügelschloss gesichertes, schwarzes Rennrad der Marke Scott, Typ "Foil10 DI2" im Wert von etwa 3.500 Euro entwendet. Das Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031/13-2500, bittet um Hinweise.

Böblingen: Hakenkreuz eingeritzt

In die hintere rechte Tür eines in der Eugen-Bolz-Straße abgestellten Citroen C4 hat ein Unbekannter in der Nacht zum Sonntag ein Hakenkreuz eingeritzt und dabei Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro angerichtet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizeidirektion Böblingen, Tel. 07031/13-00, entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell