Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Radfahrerin leicht verletzt (12-0104)

Speyer (ots)

01.04.2019, 06.55 Uhr Eine 17-jährige Radfahrerin befuhr die Gutenbergstraße in Richtung Wormser Straße. An der Einmündung zum Parkplatz an der Luzerngasse wollte eine PKW Fahrerin vom Parkplatz geradeaus in Richtung Matthäus-Hotz-Straße fahren. Beide wurden aufeinander aufmerksam, hielten zunächst an, fuhren dann aber gleichzeitig wieder los. Bei dem folgenden Zusammenstoß fiel die Radfahrerin auf die Motorhaube des PKW. Auf Nachfrage seitens der PKW Fahrerin gab die Radfahrerin an, dass nichts passiert sei, woraufhin sich die Autofahrerin von der Unfallstelle entfernte. Kurze Zeit später stellten sich bei der Radfahrerin Knieschmerzen ein. Sie kann den PKW ihrer Unfallgegnerin als dunklen Kleinwagen mit SP-Kennzeichen beschreiben. Bei der Fahrerin soll es sich um eine junge Frau mit blonden, gelockten Haaren im Alter von 19-20 Jahren handeln. Die Frau wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Speyer, Tel. 06232/1370, in Verbbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ludwigshafen

Pressestelle

Polizeiinspektion Speyer

Telefon: 06232-137-253 (oder -0)

E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell