Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Geldbeuteldiebstahl (26-0104)

Speyer (ots)

01.04.2019, 11.30 Uhr Während sich eine 87-jährige Rentnerin in der C&A Filiale in der Maximilianstraße nach Bekleidung umschaute, entwendeten Unbekannte aus ihrer Handtasche, die an ihrem Rollator festgemacht war, den Geldbeutel mit diversen Papieren und einem kleinen Bargeldbetrag. Der durchwühlte Geldbeutel wurde gegen 19.00 Uhr in der Karmeliterstraße durch einen Gartenbesitzer im Vorgarten aufgefunden. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

