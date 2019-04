Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Böhl-Iggelheim) Schlägerei zwischen Autofahrer und Radfahrer - Polizei sucht Beteiligte

Böhl-Iggelheim (ots)

Am späten Montagnachmittag gegen 17:30 Uhr beobachtete ein Autofahrer auf der L 528 in Höhe der Einmündung zur Iggelheimer Straße, wie sich ein Autofahrer und ein Radfahrer neben der Fahrbahn prügeln. Dieser Autofahrer habe zuvor seinen Pkw auf der dortigen Sperrfläche abgestellt, sei dann zu dem an der Leitplanke wartenden Radfahrer gelaufen und beide haben unvermittelt und gleichermaßen aufeinander eingeschlagen. Während der Zeuge das Kennzeichen des auf der Sperrfläche abgestellten Fahrzeugs notierte und die Polizei verständigte, kehrte der Autofahrer zu einem Pkw zurück und fuhr davon. Der leicht verletzte Radfahrer bedankte sich für das Rufen der Polizei. Als die Polizei aber kurz darauf vor Ort eintraf, war auch der Radfahrer nicht mehr da. Die Polizei sucht nun nach weiteren Zeugen. Sie werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

