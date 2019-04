Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Radfahrer übersehen (54-0104)

Speyer (ots)

01.04.2019, 16.55 Uhr Beim Linksabbiegen vom Parkplatz der Sparkasse in die Armbruststraße hat ein 33-jährieger Opel Fahrer einen 26-jährigen Radfahrer übersehen, der die Armbruststraße ordnungsgemäß in Richtung Johannesstraße befuhr. Der Radfahrer wurde bei dem folgenden Zusammenstoß leicht verletzt. Er wurde durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

