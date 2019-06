Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Hoflader entwendet

Meschede (ots)

Einen roten Hoflader entwendeten unbekannte Täter am Montagmorgen vom Klostergelände am Klosterberg. Der kleine Bagger wurde gegen 08 Uhr auf dem Parkplatz des Klosters abgestellt. Ein Zeuge beobachtete gegen 08.15 Uhr einen etwa 30 bis 40-jährigen Mann mit einem roten Pullover. Dieser fuhr die selbstfahrende Arbeitsmaschine der Firma Schäffer über die Pulverturmstraße. Anschließend bog er in die Straße "In den Weingärten" in Richtung Lagerstraße ab. Hinweise nimmt die Polizei in Meschede unter 0291 - 90 200 entgegen.

