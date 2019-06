Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Sachbeschädigung im Steinbruch

Hallenberg (ots)

Am Wochenende beschmierten Graffitisprüher mehrere Fahrzeuge und einen Schaltkasten in einem Steinbruch an der Nuhnestraße. Unter anderem sprühten die Täter die Schriftzüge ACAB, FLP und 1312 auf die Gegenstände. Möglicherweise waren die Vandalen motorisiert unterwegs, da auf dem Gelände mehrere Motorradspuren festgestellt wurden. Die genaue Tatzeit liegt zwischen Freitag, 16 Uhr, und Montag, 06 Uhr. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Winterberg unter 0 29 81 - 90 200 in Verbindung.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Pressestelle

Holger Glaremin

Telefon: 0291/9020-1140

E-Mail: pressestelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell