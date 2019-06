Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Motorradunfall am Lattenberg

Arnsberg (ots)

Ein 60-jähriger Motorradfahrer stürzte am Sonntag gegen 11.15 Uhr auf der Landstraße 735 am Lattenberg. Er wurde schwer verletzt. Der Mann aus Beckum fuhr von Hirschberg in Richtung Oeventrop. In einer Kurve verlor er die Kontrolle über sein Motorrad. Er stürzte und rutschte über eine angrenzende Kiesfläche. Anschließend prallte er gegen die Schutzplanke. Der Rettungsdienst brachte den Mann ins Krankenhaus.

