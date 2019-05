Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: PK Elze: Diebstahl eines Werbebanners in Eime - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Eime (bue): In der Nacht vom 03.05.2019 auf den 04.05.2019 haben in der Zeit von 22:00 Uhr bis Mitternacht bislang unbekannte Täter ein Werbebanner für das im Juni stattfindende Eimer Zeltfest entwendet. Das Werbebanner befand sich an einem Bauzaun auf dem Gelände der alten Sparkasse an der Dunser Straße in Eime. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest. Hinweise nimmt die Polizei in Elze unter der Telefonnummer 05068-93030 oder die Polizei in Gronau unter der Telefonnummer 05182-909220 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim

Polizeikommissariat Elze



Telefon: 05068/ 9303-0

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell