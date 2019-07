Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Unfallzeugin gesucht + Sattelzug mit gebrochener Bremsscheibe auf Autobahn + Absolut fahruntüchtig am Steuer

Cuxhaven (ots)

Unfallzeugin gesucht

Cuxhaven. Am Samstagabend (06.07.2019) gegen 19:10 Uhr hat eine Kombi-Fahrerin auf dem Gelände des Edeka-Marktes an der Hauptstraße in Altenwalde beim Ausparken den Unterstand für die Einkaufswagen beschädigt. Eine Frau soll den Unfall laut Polizeikenntnis beobachtet haben. Die Polizei bittet diese Zeugin und mögliche weitere Unfallzeugen, sich an die Polizei in Cuxhaven zu wenden (Tel.: 04721 / 5730).

++++++++

Sattelzug mit gebrochener Bremsscheibe auf Autobahn

Loxstedt. Am Montagnachmittag (08.07.2019) gegen 15 Uhr führten Polizeibeamte des Polizeikommissariats Geestland in der Gemarkung Loxstedt auf der A 27 eine Verkehrskontrolle durch. Hierbei wurde das Gespann eines 40-jährigen polnischen Sattelzugfahrers einer technischen Überprüfung unterzogen. Dabei stellten die Beamten fest, dass auf der Vorderachse die Bremsscheibe gebrochen war. Die Zugmaschine wurde von einem Prüfingenieur als verkehrsunsicher eingestuft und die Weiterfahrt untersagt. Der Fahrer musste vor Ort eine vierstellige Sicherheitsleistung entrichten.

++++++++

Absolut fahruntüchtig am Steuer

Geestland. Montagabend (08.07.2019) führten Beamte des Polizeikommissariats Geestland Alkoholkontrollen durch. In Holßel stellten sie fest, dass der 39-jährige Fahrer eines Kleintransporters einem ersten Test am Alkomaten zufolge mit über 1,1 Promille am öffentlichen Straßenverkehr teilgenommen hat. Gleiches gilt für einen 35-jährigen Opel-Fahrer, den sie auf der Leher Landstraße in Langen kontrolliert haben. Die Beamten leiteten entsprechende Strafverfahren gegen die beiden Fahrer ein und veranlassten die Entnahmen von Blutproben. Zudem beschlagnahmten sie die Führerscheine der Männer.

