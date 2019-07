POL-CUX: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Cuxhaven vom 07. Juli 2019

Polizeiinspektion Cuxhaven

Pressemitteilung der Polizeiinspektion Cuxhaven vom 07. Juli 2019

Cuxhaven (ots)



Einbruchdiebstahl aus Lebensmittelgeschäft - Tabakwaren entwendet

Geestland - OT Langen. In der Nacht auf Freitag, den 05. Juli 2019, drangen unbekannte Täter in ein Lebensmittelgeschäft an der Stadtgrenze ein und entwendeten Tabakwaren. Am Tatort blieb ein Motorroller zurück, der zuvor mit einem zweiten Roller in der Sieverner Straße entwendet wurde. Auch der zweite Roller wurde zwischenzeitlich wieder aufgefunden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat und/oder zu dem/den Täter(n) geben können, werden gebeten, sich an das Polizeikommissariat Geestland zu wenden, Tel. 04743/928-0.

Nächtliche Spritztour endet im Graben

Geestland - OT Sievern. Am Samstag, den 06.07.2019, gegen Mitternacht, endete eine nächtliche Spritztour mit einem nicht zugelassenen Hyundai Terracan in einem Straßengraben in der Straße "Langenacker". Der Pkw wurde ordnungsgemäß verschlossen und ohne Beschädigungen zurückgelassen. Nach umfangreichen Ermittlungen konnte schließlich der Halter des Fahrzeuges ausfindig gemacht werden. Seinen Angaben nach habe ein Bekannter das Fahrzeug für eine "kleine Probefahrt" benutzt. Gegen den 30-jährigen Halter aus Geestland - OT Sievern wurde zunächst ein Strafverfahren nach dem Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet. Die Ermittlungen zum Fahrzeugführer dauern an.

Gesucht werden Zeugen, die sich bitte bei der Polizei in Geestland, Tel. 04743/928-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle melden mögen.

Ohne Führerschein mit Traktor und Anhänger unterwegs

Geestland - OT Drangstedt. Am Samstag, den 06.07.2019, gegen 18:25 Uhr, befuhr ein 29-jähriger Schiffdorfer die Straße Blumenhof, OT Drangstedt, Landesstraße 120, mit seinem Traktor und einem Sofa auf der Ladefläche des Anhängers. Das Gespann wurde einer Kontrolle unterzogen. Hierbei konnte festgestellt werden, dass der junge Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Der Fahrer muss sich nun für sein Fehlverhalten verantworten. Gegen die 37-Jährige Halterin aus Schiffdorf wurde ebenfalls ein Strafverfahren wegen des Duldens eingeleitet.

Aufbruch eines Parkscheinautomaten - Münzgeld entwendet

Cuxhaven. In den Morgenstunden am Freitag, den 05. Juli 2019, 00.00 bis 10.00 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter einen Parkscheinautomaten in der Straße "Große Hardewiek" auf. Aus diesem wurde das Münzgeld entwendet.

Gesucht werden Zeugen, die sich bitte bei der Polizei in Cuxhaven, Tel. 04721/573-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle melden mögen.

Versuchter Einbruchdiebstahl aus Doppelhaushälfte

Cuxhaven. Am Freitag, den 05. Juli 2019, drangen bislang unbekannte Täter im Zeitraum von 09.15 bis 14.00 Uhr gewaltsam in eine Doppelhaushälfte in der Bernhardtstraße ein. Entwendet wurden dabei keinerlei Gegenstände.

Gesucht werden Zeugen, die sich bitte bei der Polizei in Cuxhaven, Tel. 04743/573-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle melden mögen.

Misslungener Einbruchversuch in Einfamilienhaus

Wurster Nordseeküste - OT Nordholz. Am Samstag, den 06. Juli 2019, betrat gegen 22.40 Uhr eine bislang unbekannte, männliche Person das vordere Grundstück eines Einfamilienhauses in der Straße "Bundesstraße". An dem Haus versuchte er eine Außenrollade hochzudrücken, um dann dort einzusteigen. Der Täter wurde bei der Tatausführung vermutlich gestört, so dass er von der weiteren Tatbegehung abgesehen hat und geflüchtet ist.

Gesucht werden Zeugen, die sich bitte bei der Polizei in Nordholz, Tel. 04741/181930, oder der Polizei in Cuxhaven, Tel. 04721/573-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle melden mögen.

