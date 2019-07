Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr führt zu zwei Verkehrsunfällen in Cuxhaven

Cuxhaven (ots)

In den Abendstunden des 06.07.2019 kurz nach 19:00 Uhr meldete ein Verkehrsteilnehmer, dass er einen Mann beobachtet habe, der auf der Brockeswalder Chaussee, Höhe Pastor-Dräger-Weg, auf einer erst vor kurzer Zeit installierten Querungsinsel an Verkehrszeichen schrauben würde. Polizeibeamte des Einsatz- u. Streifendienstes der Polizei Cuxhaven konnten an besagter Örtlichkeit einen ihnen bekannten Mann antreffen. Bereits abgebaute Verkehrszeichen wurden wieder aufgestellt, dem Verursacher Folgemaßnahmen angedroht und eine Strafanzeige gefertigt. Der Einsatz der Polizeibeamten konnte den Mann jedoch nicht davon abhalten, einige Stunden später erneut Verkehrszeichen zu demontieren. Zwei PKW-Führer erkannten die Querungsinsel aufgrund zwischenzeitlich eingetretener Dunkelheit und der fehlenden Beschilderung nicht und fuhren über die auf der Fahrbahn verankerte Installation. An beiden Fahrzeugen und an der Querungsinsel entstanden nicht unerhebliche Sachschäden. Der bereits an der Örtlichkeit festgestellten Beschuldigte wurde erneut angetroffen. Da er nun erheblich unter Alkoholeinfluss stand wurde eine Blutentnahme angeordnet und ein weiteres Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Frischknecht, PHK

Polizeiinspektion Cuxhaven

Telefon: 04721/573-0

Werner-Kammann-Straße 8

27472 Cuxhaven

http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell