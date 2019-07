Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Zeugin bemerkt Alkoholfahne - Polizeikontrolle bestätigt Verdacht

Cuxhaven (ots)

Geestland. Eine aufmerksame Kundin bemerkte am Donnerstag gegen 17:20 Uhr, dass der ältere Mann vor ihr an einem Geldausgabeautomaten in einer Bankfiliale in Langen nach Alkohol roch. Als der Mann in ein Auto stieg und davonfuhr, informierte sie die Polizei. Polizeibeamte stellten den gesuchten Wagen kurz darauf in Langen fest und kontrollierten den 74-jährigen Fahrer. Ein erster Test am Alkomaten bestätigte den Verdacht der Zeugin. Die Beamten veranlassten eine Blutprobenentnahme und stellten den Führerschein des Mannes sicher.

