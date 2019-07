Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: 49-Jährige fährt betrunken zur Unfallstelle + Schwertransporter unerlaubt auf der A 27 unterwegs - Polizei untersagt Weiterfahrt

Cuxhaven

49-Jährige fährt betrunken zur Unfallstelle

Otterndorf. Als die 49-jährige Mutter eines Unfallverursachers diesem am Mittwochmittag (03.07.2019) dessen Ausweispapiere an die Unfallstelle bringen wollte, bemerkten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft der Frau. Ein erster Test am Alkomaten bestätigte mit fast 2 Promille den Verdacht. Die Frau gab an, dass es sich wohl um Restalkohol von einer Feier am Vorabend handeln dürfte. Die Beamten stellten den Führerschein der 49-Jährigen sicher und veranlassten eine Blutprobenentnahme. Ihr erwachsener Sohn stieß zuvor im Bereich Liebesweg / Marktstraße mit einem bevorrechtigten, abbiegenden Sprinter zusammen. Es blieb beim Sachschaden. Verletzt wurde niemand.

Schwertransporter unerlaubt auf der A 27 unterwegs - Polizei untersagt Weiterfahrt

Loxstedt. Mittwochabend untersagten Polizeibeamte des Polizeikommissariats Geestland den Fahrern zweier Schwertransporter aus Osteuropa die Weiterfahrt. Entgegen einer anderslautenden Genehmigung befuhren beide Fahrer die A 27. Die Fahrzeuge wurden bis zum Vorliegen entsprechender Transportgenehmigungen auf dem Autobahnparkplatz Bütteler Holz abgestellt.

