POL-FR: Hasel: Folgemeldung zu "Erschreckender Auftakt für die Motorradfahrer am langen Wochenende zu Pfingsten in Südbaden" - bei Hasel verunglückter Motorradfahrer ist verstorben

Der 23 Jahre alte Motorradfahrer, der am Samstag, 08.06.2019, auf der K 6352 zwischen Kürnberg und Schlechtbach, alleinbeteiligt verunglückt war, ist am 25.06.2019 an den Folgen seiner dabei erlittenen Verletzungen in einer Klinik in Freiburg verstorben.

Auszug aus der Meldung vom 09.06.2019:

Im Verlauf des Samstages vor Pfingsten 08.06.2019 nutzten viele Motorradfahrer das schöne Wetter für Ausfahrten in Südbaden. Zwischen 09:58 Uhr und 18:30 Uhr ereigneten sich an verschiedenen Örtlichkeiten insgesamt 10 Verkehrsunfälle im Zuständigkeitsbereich des PP Freiburg, bei dem Motorradfahrer beteiligt waren. Hierbei kam es zweimal zu tödlichen und zu weiteren schweren bis sogar lebensgefährlichen Verletzungen. Gegen 11:15 Uhr ereignete sich im Landkreis Lörrach auf der Kreisstraße K 6352 zwischen Schopfheim und Gersbach bei der Gemeinde Hasel im Landkreis Lörrach ein Verkehrsunfall bei dem ein 23-jähriger Motorradfahrer ebenfalls alleinbeteiligt zu Fall kam, er mit seiner Maschine über die Fahrbahn rutschte und er dann ca. 20 Meter eine Böschung hinab stürzte. Das Fahrzeug verblieb auf der Fahrbahn. Er war talwärts unterwegs und verlor aus bislang ungeklärter Ursache am Ausgang einer Linkskurve die Kontrolle über sein Motorrad. Er wurde durch den Sturz so schwer verletzt, dass er mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen und notoperiert wurde. Bei ihm besteht weiterhin akute Lebensgefahr.

