Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Rollerfahrer streift Streifenwagen - leicht verletzt

Freiburg (ots)

Einem Streifenwagen der Bundespolizei hat ein Jugendlicher auf seinem Roller am Dienstagabend, 25.06.2019, in Lörrach die Vorfahrt genommen. In der Folge streiften sich die Fahrzeuge und der Rollerfahrer stürzte auf die Straße. Dabei zog sich der 17-jährige leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst war vor Ort und kümmerte sich um den Verletzten. Dieser war gegen 17:20 Uhr aus der Käppelestraße in die bevorrechtigte Dammstraße eingefahren und hatte einen dort fahrenden Dienstwagen der Bundespolizei übersehen, weshalb es zum Streifvorgang kam. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von ca. 1500 Euro.

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell