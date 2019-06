Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bonndorf: Auto fährt Fußgänger über den Fuß

Freiburg (ots)

Einem Fußgänger über den Fuß gefahren ist am Montag, 24.06.2019, ein Autofahrer in Bonndorf. Dabei erlitt der 74 Jahre alte Fußgänger eine leichte Verletzung am Fuß. Zum Vorfall war es gegen 11:45 Uhr in der Martinstraße gekommen, als der 67 Jahre alte Opel-Fahrer sein Auto wegen Gegenverkehrs an den rechten Fahrbahnrand steuerte. Gleichzeitig betrat der Fußgänger unachtsam die Straße, so dass er mit seinem Fuß unter das Vorderrad des Autos geriet. Der Fußgänger begab sich selbstständig zu einem Arzt.

