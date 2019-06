Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Herbolzheim: Unfallflucht durch Linienbus - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

LANDKREIS EMMENDINGEN

Am Dienstagmittag, gegen 15.15 Uhr, befuhr ein roter Linienbus die Hauptstraße in Richtung Ringsheim. Hierbei streifte er zwei am Fahrbahnrand parkende Pkw, so dass bei einem Fahrzeug der Außenspiegel beschädigt, beim anderen erhebliche Schäden am linken Heck entstanden und dieser auch nicht mehr fahrbereit war.

Der Unfall wurde sowohl von einem Pkw-Besitzer als vermutlich auch von einem unbekannten Zeugen in einem weißen Lieferwagen beobachtet. Dieser unbekannte Lieferwagenfahrer sowie weitere Zeugen des Unfallgeschehens werden gebeten, sich beim Polizeirevier Emmendingen, Telefon 07641 582-0, zu melden.

ak / wr

Medienrückfragen bitte an:

Walter Roth

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 0761 882-1013

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell