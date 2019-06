Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Elzach-Oberprechtal: Lkw streift Wohnmobil - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

LANDKREIS EMMENDINGEN

Am Dienstagmorgen fuhr ein Wohnmobil mit holländischem Kennzeichen auf der L 107 von Schonach kommend in Richtung Elzach. In Oberprechtal kam es zu einem Streifvorgang mit einem entgegenkommenden großen Lkw. Der Wohnmobil Fahrer wandte sich an die Polizei. Zum Lkw ist derzeit noch nicht viel bekannt. Der Lkw sei blau gewesen und habe keinen Anhänger gezogen. Möglicherweise handelte es sich um ein Baustellenfahrzeug, einen sogenannten Muldenkipper. Sachdienliche Hinweise zum Lkw oder zum Unfallhergang erbittet die Polizei Elzach unter der Telefonnummer 07682/909196.

rb

Medienrückfragen bitte an:

Walter Roth

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 0761 882-1013

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell