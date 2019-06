Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Herbolzheim: Radfahrerin bei Unfall mit Pkw leicht verletzt

Freiburg (ots)

LANDKREIS EMMENDINGEN

Leicht verletzt wurde am Montagnachmittag (24. Juni), kurz vor 15.30 Uhr, eine 56-jährige Radfahrerin bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw. Die 37-jährige Autofahrerin hatte die Holzmattenstraße befahren und wollte nach links in die Bugstraße abbiegen. Hierbei übersah sie offenbar die von rechts kommende Radfahrerin, die in der Bugstraße in Richtung Rheinhausenstraße fuhr. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision, wodurch die Zweiradfahrerin über die Motorhaube des Pkw auf die Fahrbahn fiel. Sie erlitt zum Glück nur leichte Verletzungen.

