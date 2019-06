Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Pkw auf Hotel-Parkplatz rundherum zerkratzt - Zeugensuche!

Freiburg (ots)

Vermutlich in der Nacht zum Dienstag, 25.06.2019, wurde ein Pkw auf einem Hotel-Parkplatz in Schopfheim-Gündenhausen rundherum zerkratzt. Der graue Mercedes-Benz B-Klasse mit Schweizer Kennzeichen war dort von Montagabend bis Dienstagmorgen geparkt. In diesem Zeitraum wurden die Motorhaube, der Kofferraumdeckel und die beiden Fahrzeugseiten mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Der Sachschaden liegt im vierstelligen Bereich. Das Polizeirevier Schopfheim bittet um sachdienliche Hinweise (Kontakt 07622 66698-0).

