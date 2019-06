Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Maulburg: Arbeiter verletzt sich nach Sturz schwer

Freiburg (ots)

Schwere Rückenverletzungen erlitt am Montag, 24.06.2019, gegen 09.30 Uhr, ein 48 Jahre alter Mann auf einer Baustelle in der Waldstraße. Hier war der Mann damit beschäftigt, Markierungen auf einer Kellerdecke mit einer Schlagschnur vorzunehmen. Während des Vorgangs lief der 48-jährige rückwärts mit der Schlagschnur Richtung Außenmauer und trat dabei über die betonierte Kellerdecke hinaus und fiel zirka zwei Meter tief in die Baugrube. Durch die Freiwillige Feuerwehr Maulburg, die mit 10 Mann im Einsatz waren, wurde der Mann aus der Baugrube geborgen und vom DRK ins Krankenhaus verbracht.

