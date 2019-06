Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lauchringen: Auseinandersetzung auf der Straße - zwei Männer leicht verletzt

Freiburg (ots)

Am Montagmorgen, 24.09.2019, hat es in Unterlauchringen auf offener Straße eine Auseinandersetzung gegeben, an der drei Männer beteiligt waren. Zwei Männer im Alter von 44 und 57 Jahren erlitten leichte Verletzungen. Gegen 11:45 Uhr war es zum Konflikt gekommen, weil einer der verletzten Männer gegen einen Gartenzaun gepinkelt hatte. Im Laufe des zunächst verbal ausgetragenen Konfliktes zwischen diesem Mann und Anwohnern sollen auch Beleidigungen gefallen sein, bis es zur tätlichen Auseinandersetzung zwischen den drei Männern kam, wobei die Personalien eines Mannes noch unbekannt sind. Ein geparkter Pkw wurde dabei noch beschädigt. Neben der Polizei war auch ein Rettungswagen im Einsatz. Die Ermittlungen dauern an.

