Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/Tiengen: Einbruch ins Gymnasium - Beamer, Laptop und Soundsysteme gestohlen

Freiburg (ots)

Über die Pfingstferien sind Unbekannte in das Gymnasium in Tiengen eingedrungen und haben zwei Beamter, zwei Laptops und zwei Soundsysteme im Wert von mehreren tausend Euro gestohlen. Der oder die Täter hebelten ein Fenster auf und gelangten so ins Innere. In einem Büroraum fanden sie die gestohlenen Gegenstände. Dort wurde auch ein Wandschrank gewaltsam aufgebrochen und vergeblich nach Wertsachen durchsucht. Die EG Einbruch (Kontakt 07741 8316-0) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

