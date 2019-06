Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bernau: Jugendlicher prallt mit seinem Leichtkraftrad gegen Leitplanke - leicht verletzt

Freiburg (ots)

Mit seinem Leichtkraftrad ist am Montagmorgen, 24.06.2019, ein Jugendlicher auf der Landstraße vor Bernau-Riggenbach verunglückt und wurde dabei leicht verletzt. Der 16-jährige war gegen 10:30 Uhr wegen eines Insekts im Helm von der Fahrbahn geraten und mit einer Leitplanke kollidiert. Er stürzte und kam auf dem Bankett zum Liegen. Dabei zog er sich Verletzungen an der Schulter und am Halswirbel zu. Zur weiteren Versorgung kam er in ein Krankenhaus. An seiner 125ziger entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

