Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Steinen: Wohnmobil beschädigt und weiter gefahren - Zeugensuche!

Freiburg (ots)

Zu einer Unfallflucht kam es am Montag, 24.06.2019, in der Bahnhofstraße. Hier parkte eine 38 Jahre alte Frau ihr Fiat Ducato Wohnmobil gegenüber vom Bahnhof. Als sie gegen 17.30 Uhr wieder an ihr Wohnmobil kam, stellte sie fest, dass ihr linker Außenspiegel beschädigt wurde. Das Spiegelglas befand sich auf dem Fahrersitz des Wohnmobils. Dieser wurde vermutlich vom Verursacher oder einer anderen Person dort hingelegt. An der linken Fahrzeugseite waren mehrere helle Streifspuren, die vermutlich vom Verursacher stammen. Bei diesem müsste es sich um einen größeren Pkw handeln, da sich die Streifspuren in einer Höhe von 1,55 Meter befinden. Der Verursacher fuhr weiter, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von 2500 Euro zu kümmern. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) bittet Zeugen, die Angaben zum Verursacher machen können, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

