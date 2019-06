Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Zell im Wiesental/ Mambach: Motorradfahrer nach Sturz leicht verletzt

Mit seinem Audi befuhr am Sonntag, 23.06.2019, ein 60 Jahre alter Mann die B317 von Zell kommend in Richtung Mambach. Auf der Geraden, kurz vor dem Ortseingang Mambach, scherte er nach links aus, um einen Pkw zu überholen. Dabei übersah er den von hinten kommenden 22-jährigen auf seiner Yamaha, welcher sich bereits im Überholvorgang befand. Es kam zur Kollision mit dem Außenspiegel des Audis, wobei der Kradfahrer nach links auf den Grünstreifen abgedrängt wurde und zu Fall kam. Der 22-jährige erlitt leichte Schürfwunden, verletzte sich ansonsten aber nicht. Beim Versuch, die Yamaha von der Wiese auf die Fahrbahn zu fahren, rollte das Krad auf Grund der defekten Bremsanlage an einer Steigung nach hinten und fiel auf den jungen Mann. Dieses Unglück setzte dem Motorradfahrer mehr zu und nun mussten seine deshalb erlittenen Verletzungen vor Ort vom DRK und anschließend im Krankenhaus versorgt werden.

