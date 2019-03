Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Erpolzheim - Wohnungseinbruch

Erpolzheim (ots)

Bisher unbekannte Täter hebelten am 07.03.19, zw. 17:30 - 21.00 Uhr an einem Anwesen "Im Eichgarten" ein Fenster auf, gelangten in das Anwesen, durchsuchten mehrere Räumlichkeiten und entwendeten verschiedene Schmuckstücke. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest. Der Schaden am Fenster beläuft sich auf ca. 300,- Euro. In dem Zeitraum war vor dem Anwesen eine unbekannte männliche Person beobachtet worden, die wie folgt beschrieben wird. ca. 40-50 Jahre, ca. 170 cm, lichte blonde Haare, untersetzt, trug graue gesprenkelte Jogginghose, dunkle Regenjacke, mit zwei Reflexionstreifen auf der Rückseite der Jacke in Höhe der Schulter.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Tel. 06322/963-0, oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Dürkheim

POLIZEIPRÄSIDIUM RHEINPFALZ

Weinstraße Süd 36

67098 Bad Dürkheim

Telefon 06322 963-0

Telefax 06322 963-120

pibadduerkheim.@polizei.rlp.de

SB: Peter Strube-Vogt, Leiter Kriminal- und Bezirksdienst



