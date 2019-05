Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Bad Gandersheim - Pech nach Anschieben - alkoholisiert gegen PKW gefahren

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim - Nach dem Besuch der Open-Air Veranstaltung auf dem Gandersheimer Flugplatz wollte ein 27-jähriger Alfelder kurz vor 03.00 Uhr am frühen Sonntag die Heimfahrt antreten. Sein Seat Leon wollte nicht anspringen - wahrscheinlich wusste der Wagen warum. Der Alfelder bat Bekannte darum, den Seat anzuschieben, was diese auch taten, woraufhin das Auto ansprang. Der Alfelder verlor nunmehr die Kontrolle über seinen Wagen und steuerte ihn gegen einen geparkten Golf. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der 27-jährige stand erheblich unter Alkoholeinfluss. Ein Test ergab einen vorläufigen Wert von über 2 Promille. Die Folge: Blutentnahme, Führerscheinentzug und Einleitung eines Ermittlungsverfahrens wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

