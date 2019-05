Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Bad Gandersheim - Sachbeschädigung an PKW

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim - (lpk) In der Nacht zum 24.05.2019 zerkratzte ein bislang unbekannter Täter den Lack eines ordnungsgemäß in der Ludolfstraße geparkten schwarzen Opel Astras auf der Beifahrerseite. Der Sachschaden beträgt mindestens 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Bad Gandersheim unter Tel.: 05382/919200

