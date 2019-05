Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verletzte Kradfahrerin - Verkehrsunfall zwischen Hardegsen und Trögen

Northeim (ots)

37181 Hardegsen, Kreisstraße 435 von Hardegsen Richtung Trögen, Freitag, 24.05.2019, 14:10 Uhr,

Hardegsen (Gro)

Zur o.g. Vorfallszeit befuhr eine 22-jährige Kradfahrerin aus Bovenden die K 435 von Hardegsen in Richtung Trögen. In einer Rechtskurve verlor sie die Kontrolle über ihr Krad Suzuki und rutschte eine angrenzende Böschung herunter. Dabei kollidierte sie mit einem dort befindlichen Verkehrszeichen und verletzte sich u.a. an Arm und Rücken. Die Kradfahrerin wurde einem Krankenhaus zugeführt. Am nicht mehr fahrbereiten Krad entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.500 Euro.

