POL-PPRP: Reparaturarbeit in nächtlicher Kühle löst "hitzigen" Polizeieinsatz aus

Ludwigshafen (ots) - Für Aufsehen sorgte Montagnacht (09.07.2018) ein 66-Jähriger aus Ludwigshafen. Gegen 03:30 Uhr wurde gemeldet, dass in der Bahnhofstraße gerade ein Auto geklaut werde und der Täter sich noch am Fahrzeug befinde.

Mit Blaulicht machten sich die Polizeibeamten sofort auf den Weg und trafen vor Ort eine Person an, die vor einem offenen Fahrzeug kniete und an der Verkabelung des Autos arbeitete. Der mit einer Stirnlampe bekleidete Verdächtige wurde einer Personenkontrolle unterzogen. Dabei konnte festgestellt werden, dass es sich bei dem 66-Jährigen keineswegs um einen Dieb handelt, sondern um den rechtmäßigen Besitzer des Autos. Dieser wollte die Arbeiten an seinem Fahrzeug in der Nacht durchführen, da die Temperaturen um diese Uhrzeit angenehmer seien.

