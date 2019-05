Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz

Einbeck (ots)

Einbeck, Schwammelwitzer Straße Freitag, 24.05.19, 11.20 Uhr

Am Freitag zeigte ein 55-jähriger Einwohner aus Dassel eine Unfallflucht auf dem Toom-Kundenparkplatz an. Ein derzeit unbekannter Fahrzeugführer soll den Anzeigeerstatter beim Einparken zunächst angefahren haben, sei dann einkaufen gegangen und habe anschließend den Parkplatz verlassen. Den vorherigen Hinweis des Opfers auf den Unfall missachtete dieser verbal. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Einbeck zu melden.

