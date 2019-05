Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Versammlung in Einbeck - Polizei sichert friedlichen Verlauf

Northeim (ots)

EINBECK -dm- Für den heutigen Samstag hatte das Aktionsbündnis "Seebrücke" unter Beteiligung des Bündnisses "Einbeck ist bunt" sowie weiteren Parteien und Verbänden zu einer Demonstration aufgerufen.

Ab 12:30 Uhr bewegte sich der Zug durch die Einbecker Innenstadt bis zu einer Abschlusskundgebung um 15:00 auf dem Marktplatz. Begleitet durch die Polizei verlief die Veranstaltung weitestgehend störungsfrei; am Rande der Versammlung leiteten die Beamten gegen einen Versammlungsteilnehmer eine Strafanzeige wegen Beleidigung ein.

Am Versammlungsort am Bahnhof in Einbeck bildete sich zunächst ein Zug aus ca. 400 Teilnehmern. Im Verlauf der Strecke gab es vier Zwischenkundgebungen mit einigen Redebeiträgen. Um 15:10 Uhr fand die Abschlusskundgebung auf dem Einbecker Markplatz statt, kurz danach wurde die Veranstaltung für beendet erklärt.

Im Anschluss lud die Marktgemeinde zu einem Gottesdienst in der Marktkirche ein.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Northeim

Pressestelle



Telefon: 05551/7005 200

Fax: 05551/7005 250

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell