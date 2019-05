Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mitSachschaden u. Schwerverletztem

Bad Gandersheim (ots)

Einbeck (re), Kreiensen, B 64 zw. Orxhausen u. Kreiensen. Ein 64-jähriger Kraftfahrzeugführer befährt die B 64 in Rtg. Kreiesnsen u. gerät ausgangs einer leichten Linkskurve nach links über die Gegenfahrspur von der Fahrbahn ab u. fährt eine Böschung hinunter in dortigen Graben. Am PKW entsteht Totalschaden (10000 Euro). Der Fahrzeugfüher wird schwerverletzt nach Erstversorgung durch Notärztin vor Ort dem Krankenhaus Bad Gandersheim zugeführt.

