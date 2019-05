Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sachbeschädigung, Wassertretanlage beschädigt

Einbeck (ots)

Einbeck, Teichenweg/Am Weidenfeld Sonnabend-Sonntag, 24.-25.05.2019

Einbeck, bit

Unbekannte beschädigten in der Nacht von Sonnabend auf Sonntag die Sitzbänke, ein Geländer und eine Blumenkrippe des örtlichen Kneipp-Vereins am Wassertretbecken. Der entstandene Schaden wird auf 500 Euro geschätzt. Die Anlage ist nun nicht mehr in Betrieb.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Einbeck zu melden.

