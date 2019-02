Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Festnahme von zwei Tatverdächtigen nach Feststellung von 511 Flaschen Alkohol

Woldegk (ots)

Am Vormittag des 12.02.2019 wurde dem Polizeirevier in Friedland mitgeteilt, dass seit mehreren Tagen auf dem Gelände der Tankstelle in Woldegk (direkt an der B104) ein auffälliges Fahrzeug mit Überführungskennzeichen stehen soll. Im Inneren des Fahrzeugs der Marke Opel sollen sich mehrere Flaschen Spirituosen befinden. Als die Beamten vor Ort eintrafen, stand ein weiteres Fahrzeug neben dem besagten Fahrzeug. An diesen beiden Fahrzeugen stellten die Beamten zwei männliche Personen fest, welche augenscheinlich die Gegenstände aus dem Opel in das andere Fahrzeug umladen wollten. Bei der Kontrolle der Personen stellte sich heraus, dass es sich um zwei 25- und 27-jährige litauische Staatsbürger handelt, welche in Köln und Ribnitz-Damgarten wohnhaft sind.

Im Fahrzeug haben die Beamten eine große Menge an Flaschen mit hochprozentigem Alkohol festgestellt, welche auf den Sitzen bzw. auf dem Boden lagen. Da der Verdacht des Diebstahls und der Hehlerei bestand, wurden die beiden Tatverdächtigen vorläufig festgenommen und zum Polizeihauptrevier nach Neubrandenburg verbracht. Die Beamten des Kriminaldauerdienstes Neubrandenburg haben die Ermittlungen übernommen, Spuren gesichert und die Tatverdächtigen als Beschuldigte vernommen und erkennungsdienstlich behandelt. In dem Zusammenhang erfolgte durch die Kollegen aus Ribnitz-Damgarten die Wohnungsdurchsuchung des 25-jährigen Tatverdächtigen. Hierbei wurde aber kein weiteres Diebesgut aufgefunden. Die Wohnung des 27-Jährigen in Köln wurde nicht durchsucht, weil klar war, dass er direkt mit dem zweiten Fahrzeug aus Polen eingereist ist.

Bei der Sicherstellung der Fahrzeuge ist aufgefallen, dass der besagte Opel nicht fahrbereit ist und einen Motoschaden hat. Die Polizei geht davon aus, dass der Opel aus diesem Grund so lange auf dem Parkplatz stand und erst ein zweites Fahrzeug durch die Tatverdächtigen besorgt werden musste, um das vermeintliche Diebesgut umladen und abtransportieren zu können.

Bei der Auswertung des Diebesgutes stellten die Beamten fest, dass es sich um 511 Flaschen mit hochprozentigem Alkohol verschiedenster Sorten (Rum, Wodka, Amaretto etc.) und verschiedener Marken handelt. Der Wert wird auf etwa 8.000 Euro geschätzt. Das vermeintliche Diebesgut wurde sichergestellt und zum Polizeihauptrevier Neubrandenburg verbracht. Zum jetzigen Zeitpunkt kann nicht gesagt werden, wo die Flaschen entwendet wurden. Es werden überörtliche Erkenntnisanfragen an Polizeidienststellen gestellt, um die Tatorte ermitteln zu können.

Die Polizei sucht nun auch öffentlich nach den geschädigten Firmen und möglichen Tatorten. Wer kann Hinweise zu Tatorten geben, wo diverse Alkoholika entwendet wurden? Sachdienliche Hinweise nimmt die Pressestelle der Polizeiinspektion Neubrandenburg unter 0395-5582 5007 entgegen.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die beiden Tatverdächtigen aus dem polizeilichen Gewahrsam entlassen. Auch die beiden Fahrzeuge wurden wieder übergeben.

