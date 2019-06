Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gundelfingen: Nachtragsmeldung zu "Lkw-Fahrer entfernt sich unerlaubt von Unfallstelle - Zeugenaufruf" - Polizei sucht weiter nach Geschädigter

Im Zusammenhang mit der mutmaßlichen Unfallflucht in Gundelfingen vom 22.05.2019 sucht die Polizei weiter nach der Geschädigten.

Ein Lkw-Fahrer war nach Zeugenaussagen gegen 7.40 Uhr an der Einmündung Industriestraße / Alte Bundesstraße aus noch ungeklärter Ursache beim Rechtsabbiegen mit einem Pkw zusammengestoßen.

Der Lkw-Fahrer entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, die Fahrerin des beschädigten Pkw folgte diesem zunächst, bog dann jedoch aus noch unbekannten Gründen in Richtung Emmendingen ab und hat sich bisher nicht bei der Polizei gemeldet. Laut Zeugenaussage handelte es sich um einen gelben Kleinwagen, welcher im Bereich der linken Fahrzeugseite massiv beschädigt sein müsste.

Die Fahrzeugführerin des beschädigten Kleinwagens wird dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer 0761 882-3100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

Ursprungsmeldung:

POL-FR: Gundelfingen: Lkw-Fahrer entfernt sich unerlaubt von Unfallstelle - Zeugenaufruf

Sich unerlaubt von einer Unfallstelle entfernt hat ein Lkw-Fahrer am Mittwoch 22.05.2019, gegen 7.40 Uhr in Gundelfingen. Wie eine Zeugin der Polizei mitteilte, stieß der Lastwagen an der Einmündung Industriestraße / Alte Bundesstraße aus noch ungeklärter Ursache beim Rechtsabbiegen mit einem Pkw zusammen und schob diesen auf den Gehweg.

Der Lkw-Fahrer entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, die Fahrerin des beschädigten Pkw folgte diesem zunächst, bog dann jedoch aus noch unbekannten Gründen in Richtung Emmendingen ab und hat sich bisher nicht bei der Polizei gemeldet. Laut Zeugenaussage handelte es sich um einen gelben Kleinwagen, welcher im Bereich der linken Fahrzeugseite massiv beschädigt sein müsste.

Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können und insbesondere die Fahrzeugführerin des beschädigten Kleinwagens werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0761 882-3100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

