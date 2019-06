Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/Waldshut: Pkw überschlägt sich - drei Leichtverletzte

Freiburg (ots)

Drei Autoinsassen wurden am Dienstagabend, 25.06.2019, auf der Kreisstraße bei Oberalpfen leicht verletzt, als sich ihr Pkw überschlug. Gegen 18:45 Uhr hatte der 18-jährige Fahrer kurz vor dem Ortseingang von Oberalpfen in einer leichten Kurve die Kontrolle über seinen VW verloren. In der Folge kam der Wagen von der Straße ab und überschlug sich. Neben dem Fahrer verletzten sich zwei ebenfalls 18 Jahre alte Mitfahrer. Alle drei kamen zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Der Rettungsdienst war mit drei Rettungswagen, einem Notarzt und den First Responder vor Ort. Während der Versorgung der Verletzten war die Straße kurzzeitig gesperrt. Am Auto entstand Totalschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

