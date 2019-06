Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Mutmaßlicher Motorraddieb versucht zu flüchten - unter Einfluss von Drogen

Freiburg (ots)

In eine Verkehrskontrolle geraten war in der Nacht zum Mittwoch, 26.06.2019, ein mutmaßlicher Motorraddieb in Weil am Rhein. Kurz vor 04:00 Uhr war der 24-jährige auf der Palmrainbrücke angehalten worden. Gleich fiel den kontrollierenden Beamten auf, dass am Motorrad kein Kennzeichen angebracht war. Während der Kontrolle nahm plötzlich der Mann zu Fuß Reißaus, konnte aber eingeholt und überwältigt werden. Er wurde vorläufig festgenommen, das Motorrad beschlagnahmt. Da ein Drogentest zudem positiv auf die Beeinflussung durch THC und Kokain war, musste der Festgenommene zur Blutprobe. Die Ermittlungen dauern an. Es gilt noch zu klären, ob der Mann überhaupt einen Führerschein hat, woher das Motorrad stammt und ob er für weitere Straftaten in Betracht kommt, denn er führte auch noch Werkzeug mit. Er wurde erkennungsdienstlich behandelt.

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell