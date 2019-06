Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wutöschingen: Aufbruchspuren an der Türe eines Wohnhauses in Horheim

Freiburg (ots)

Am Dienstagabend, 25.06.2019, haben die Bewohner eines Hauses in Wutöschingen-Horheim Aufbruchspuren an der Haustüre bemerkt. Am Montagabend sei noch alles in Ordnung gewesen. So muss sich jemand in der Zeit von Montagabend bis Dienstagabend an der Türe des Hauses in der Straße Am Waldeck zu schaffen gemacht haben. Hebelspuren waren vorhanden. Die EG Einbruch hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet um sachdienliche Hinweise (Kontakt 07741 8316-0).

