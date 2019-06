Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrskontrollen anlässlich des Wachenheimer Weinfestes

Wachenheim a.d.Weinstr. (ots)

Am 08.06.2019 führten Beamte der Polizeiinspektion Bad Dürkheim zwischen 23:45 - 00:35 Uhr Verkehrskontrollen im Ortsgebiet Wachenheim anlässlich des dortigen Weinfestes durch. Von insgesamt fünfzehn kontrollierten Fahrzeugführern hatten sechs dem Alkohol zugesprochen. Jedoch erreichte nur ein Fahrzeugführer einen Wert oberhalb der 0,5-Promille-Grenze. Es handelte sich hierbei um einen 40-jährigen aus Bad Dürkheim, welcher mit seinem Skoda gegen 00:30 einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Da bei ihm Atemalkoholgeruch festgestellt werden konnte, wurde mit ihm ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 0,63 Promille. Der Fahrzeugschlüssel und der Führerschein des 40-Jährigen wurden präventiv sichergestellt. Ihn erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 500,- Euro, 2 Punkte in Flensburg sowie ein einmonatiges Fahrverbot.

