POL-HL: HL_St. Lorenz / Unfallbeschädigter Pkw aufgefunden - wo war der Unfallort?

Lübeck (ots) - Die Unfallermittler des 2. Polizeirevieres in Lübeck beschäftigen sich mit einem Verkehrsunfall, bei dem der Unfallort noch unbekannt ist. Zeugenhinweise erbeten.

Im Wendehammer der Mozartstraße in Lübeck entdeckten Polizeibeamte am frühen Mittwochnachmittag (14.11.2018) einen unfallbeschädigten Pkw VW UP, der dort mit einem Frontschaden und ausgelösten Airbags abgestellt worden war. Darüber hinaus konnten an dem Pkw blaue und gelbe Lackanhaftungen an der Motorhaube und am vorderen Stoßfänger gesichert werden.

Der Halter des Fahrzeuges konnte in Stockelsdorf ausfindig gemacht werden und Einsatz.7wies bei einem Atemalkoholtest einen vorläufigen Wert von 1,45 Promille auf. Sachdienliche Hinweise zum Unfallort waren bei dem 54-jährigen Lübecker nicht zu erlangen. Im Zuge der polizeilichen Ermittlungen kann die Unfallzeit jedoch nunmehr auf den Zeitraum von 10.00 bis 12.45 Uhr eingeschränkt werden.

Die Ermittler des 2. Revieres bitten daher unter 0451-131-6245 um Zeugenhinweise zur Entstehung des Schadens an dem Pkw VW UP und fragen:

- Wer hat am Mittwoch, den 14.11.2018, in der Zeit von 10.00 bis 12.45 Uhr, ggf. auch außerhalb Lübecks, einen Unfall beobachtet, bei dem ein weißer Pkw VW UP beteiligt war? - Wer ist Geschädigter eines Unfalls, bei dem der aufgefundene Pkw sich die beschriebenen gelben bzw. blauen Farbanhaftungen zugezogen hat?

