POL-HL: HL-Stadtgebiet / Hohe Anzahl an Anrufen von falschen Polizeibeamten im Lübecker Stadtgebiet nimmt nicht ab - Täter erbeuten über 27.000 Euro von einem 72-Jährigen

Lübeck (ots) - Wie bereits am Montag (12.11.2018) berichtet verzeichnet das Kommissariat 13 der Lübecker Kriminalpolizei eine Zunahme von Anrufen falscher Polizeibeamter bei überwiegend lebensälteren Personen im gesamten Stadtgebiet von Lübeck. Auch am heutigen Donnerstag (15.11.2018) registriert die Polizei ununterbrochen weitere, derartige Anrufe. Nach bislang missglückten Betrugsversuchen wurden am 14.11.2018 insgesamt über 27.000 Euro von einem 72-jährigen Lübecker durch die unbekannten Täter erlangt.

Aufgrund der fortwährenden Taten wird durch die Polizei Lübeck erneut eindringlich auf nachfolgende Verhaltensweisen bei derartigen Telefonaten hingewiesen:

- Machen Sie am Telefon fremden Personen gegenüber grundsätzlich keine Angaben über eigene Wert-, oder Bargeldbestände, Kontoverbindungen oder persönliche Daten. - Haben Sie Bedenken, halten Sie Rücksprache mit Freunden oder Bekannten über den Sachverhalt und informieren Sie die Polizei. - Die Polizei stellt keine Wertgegenstände sicher, um sie vor Einbrechern zu schützen. - Weitere Informationen finden Sie unter www.polizei-beratung.de

Das Kommissariat 13 der Lübecker Kriminalpolizei hat in dieser Sache die Ermittlungen wegen des mehrfachen Verdachts des Betruges aufgenommen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0451 - 1310 entgegen.

