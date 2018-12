POL-BOR: Südlohn - Verletzt und betrunken geflüchtet

Südlohn (ots) - Das Ergebnis des Atemalkoholtests fiel eindeutig aus: Es wies auf einen Blutalkoholwert von circa 2,1 Promille bei einem 49-jährigen Borkener hin, der Zeugen am Freitag gegen 23.50 Uhr an der Winterswyker Straße in Südlohn-Oeding aufgefallen war. Der Autofahrer hatte sie durch Winken auf sich aufmerksam gemacht. Der Mann wies eine frische Verletzung auf; ein Rettungswagen brachte ihn deshalb ins Krankenhaus. Woher die Verletzung stammte, steht noch nicht fest. Die Polizeibeamten beschlagnahmten den Führerschein des 49-Jährigen, der sich im Krankenhaus eine Blutprobe entnehmen ließ.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell